Les denuncias por ocupación crecieron un 36% en la demarcación de Lleida en el 2024

Les denuncias por ocupación de viviendas en Lleida ciudad aumentaron un 36% el año 2024 hasta alcanzar las 94. Así lo recogen los datos de los Mossos d'Esquadra, que muestran que la comarca del Segrià y la del Pla d'Urgell son las únicas de la provincia en que las denuncias por este tipo aumentaron. En el caso del Segrià el año pasado hubo 111 denuncias, un 32,1% más, mientras que en el Pla d'Urgell se registraron 15, un 87,5% más ya que en el 2023 sólo hubo 8.

Por otra parte, las comarcas en las cuales bajaron las denuncias fueron las Garrigues, con 12 (-29,4%); Urgell, con 17 (-5,6%); Segarra, con 2 (-77,8%); Alt Urgell, con 2 (-66,7%); y la Noguera, con 11 (-26,7%). A su vez, en el Pallars Jussà (5), el Pallars Sobirà (1) y el Solsonès, Alta Ribagorça y Val d'Aran (todas con 0) se registraron las mismas denuncias que el 2023. Por municipios, además de Lleida ciudad se registraron 3 denuncias en Mollerussa (-25%), 12 en Tàrrega (-20%); 9 en Balaguer (-18,2%); 2 en la Seu de Urgell (-66,7%) y 3 en Alcarràs (0%).

El subjefe ejecutivo de los Mossos, Alícia Moriana, señaló que el 80% de las denuncias son en pisos vacíos de grandes propietarios o fondos de inversión. Añadió que en lo que va de año las okupaciones han bajado un 18,1%, pero los intentos frustrados han crecido “por la acción policial” y porque “los propietarios cada vez son más conscientes”.