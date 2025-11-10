Renfe y una empresa de autobuses ofrecen un billete combinado para viajar hasta Andorra
El trayecto por carretera se inicia desde Lleida, con cinco servicio todos los días
Renfe y la empresa de buses Hife han alcanzado un acuerdo para ofrecer un billete combinado que permita continuar el viaje hasta Andorra desde la estación de Lleida-Pirineus, informa Renfe este lunes.
El acuerdo contempla que se realicen cinco servicios en cada dirección todos los días de la semana, con una duración de viaje de dos horas y cuarto.
El objetivo de la colaboración es favorecer la movilidad a través de un único billete combinado y se garantizará la coordinación entre los dos servicios, según Renfe.