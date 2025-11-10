SEGRE

Renfe y una empresa de autobuses ofrecen un billete combinado para viajar hasta Andorra

El trayecto por carretera se inicia desde Lleida, con cinco servicio todos los días

L'estació de tren de Lleida.

L'estació de tren de Lleida.

Renfe y la empresa de buses Hife han alcanzado un acuerdo para ofrecer un billete combinado que permita continuar el viaje hasta Andorra desde la estación de Lleida-Pirineus, informa Renfe este lunes.

El acuerdo contempla que se realicen cinco servicios en cada dirección todos los días de la semana, con una duración de viaje de dos horas y cuarto.

El objetivo de la colaboración es favorecer la movilidad a través de un único billete combinado y se garantizará la coordinación entre los dos servicios, según Renfe.

