La CHE pondrá en marcha la planta de tratamiento de agua de la Mancomunidad de Pinyana

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha licitado las obras de reactivación y puesta en marcha de la planta de tratamiento y potabilización del agua para la Mancomunidad de Pinyana, que permitirá mejorar el filtrado del agua y evitar problemas de turbiedad durante episodios de sequía.

La planta de filtración de lodos, situada en el depósito de cabecera de la Mancomunidad, muy cerca de la presa de Santa Anna, en Castillonroy, se construyó en 2010, pero no había llegado a entrar en funcionamiento, y ahora requería de una puesta al día y adecuación a la normativa actual. La inversión prevista es de 762.010,73 € (IVA incluido) y el periodo de ejecución previsto es de 7 meses, para llevar a cabo la revisión y la reparación o sustitución de los equipos que sea necesaria. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de diciembre.

La CHE abordará la obra y cederá la instalación a la Mancomunidad de Aigües de Pinyana para que pueda hacer uso, tal como pactó el entonces presidenta de la Confederación, Maria Dolores Pascual, en una reunión con el alcalde, Fèlix Larrosa, a finales de 2023.

Larrosa, que también es presidente de la Mancomunidad de Aigües de Pinyana, ha celebrado la noticia y ha destacado que permitirá mejorar la calidad y seguridad del suministro a la ciudad de Lleida y al resto de municipios incluidos en la Mancomunidad. “Nunca es tarde si al final las cosas salen bien. Estamos satisfechos que la Confederación Hidrográfica del Ebro por fin haya sacado ya a licitación la puesta en marcha de la potabilizadora de Sant Anna. Eso nos garantiza que podemos hacer un mejor aprovechamiento si hace falta, del agua que bebemos en Lleida. Supone una importante inversión, que llevamos esperando desde hace más de diez años. Por lo tanto, satisfechos, porque al final estas reuniones, diálogos y negociaciones que hacemos, nos permiten salir adelante que es lo que queremos”, ha afirmado el alcalde.