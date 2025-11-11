SEGRE

Detenido un narcotraficante en el centro histórico de Lleida pillado con 26 envoltorios de cocaína y 22 de heroína

El hombre, de 46 años, es reincidente por el mismo delito y también llevaba más de 900 euros en efectivo encima

Los fardos de cocaína y heroína y el dinero en metálico sustraído al detenido.

Los fardos de cocaína y heroína y el dinero en metálico sustraído al detenido.Mossos d'Esquadra

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a un hombre de 46 años, con antecedentes en la venta de estupefacientes, después de ver cómo vendía una dosis de droga a un consumidor habitual a las 12 del mediodía en el Centro Histórico de Lleida.

Los agentes, que lo interceptaron en el cruce de la calle Cavallers y la calle Tallada, lo registraron y encontraron 26 envoltorios con cocaína y 22 con heroína, y 928,60 euros en metálico. Después de eso lo detuvieron y la mañana de este martes ha sido puesto en disposición judicial, donde tendrá que afrontar una acusación de delito contra la salud pública.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking