Detenido un narcotraficante en el centro histórico de Lleida pillado con 26 envoltorios de cocaína y 22 de heroína

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a un hombre de 46 años, con antecedentes en la venta de estupefacientes, después de ver cómo vendía una dosis de droga a un consumidor habitual a las 12 del mediodía en el Centro Histórico de Lleida.

Los agentes, que lo interceptaron en el cruce de la calle Cavallers y la calle Tallada, lo registraron y encontraron 26 envoltorios con cocaína y 22 con heroína, y 928,60 euros en metálico. Después de eso lo detuvieron y la mañana de este martes ha sido puesto en disposición judicial, donde tendrá que afrontar una acusación de delito contra la salud pública.