Un investigador leridano impulsa en Perú la eliminación del cáncer de cérvix

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Impulsar la eliminación del cáncer de cuello uterino a nivel mundial es el objetivo por el que el epidemiólogo Joan Valls, profesor de la Universitat de Lleida (UdL) e investigador del IRBLleida y la Organización Mundial de la Salud (OMS), está realizando una estancia de investigación de tres meses en Perú. Allí participa en diversas actividades académicas con el fin de fortalecer las redes de colaboración y la capacidad de investigación en la región. Valls recuerda que cada año mueren 300.000 mujeres a causa de este cáncer y que el 90% de los casos se producen en países de ingresos bajos o medios, especialmente en África y Latinoamérica. “Con los conocimientos actuales de la ciencia médica, el cáncer de cuello uterino es una enfermedad totalmente prevenible, y ninguna mujer debería morir por esta causa”, subraya. Por este motivo, la OMS ha lanzado una campaña mundial con el ambicioso objetivo de eliminarla antes del año 2030. Para lograrlo, la organización propone actuar sobre tres pilares fundamentales: vacunar al 90% de las niñas del mundo, realizar cribados al 70% de las mujeres antes de los 35 y 45 años, y tratar el 90% de los casos diagnosticados. “La situación en muchos países sigue siendo muy crítica. En Perú, por ejemplo, algunas mujeres deben caminar hasta seis horas para acceder a una prueba de cribado”, lamenta el investigador.

La semana pasada, Valls ofreció una conferencia en la Universidad de Piura, en Lima, donde presentó los resultados del estudio epidemiológico ESTAMPA, que ha recopilado datos de más de 42.000 mujeres de nueve países latinoamericanos. “Este proyecto ha permitido definir las mejores estrategias para mejorar la prevención y la detección temprana del cáncer de cuello uterino”, explicó. “Su eliminación es posible mediante vacunación, detección y tratamientos oportunos, y Latinoamérica puede convertirse en un referente global en esta lucha”, añadió.

Asimismo, Valls está buscando financiación para un nuevo proyecto con el que pretende impulsar la eliminación del cáncer de cuello uterino en América Latina desde Lleida, concluye.