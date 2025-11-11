La Paeria abrirá en 2026 una oficina de atención ciudadana en el Secà

El ayuntamiento abrirá en 2026 su segunda Oficina de Atención Ciudadana (OAC) en los barrios periféricos después de que en julio estrenara la primera en el centro cívico de La Bordeta. Estará ubicada en la otra punta de la ciudad, en el Secà de Sant Pere, y prestará servicio a este barrio, Llívia y las partidas de la zona norte de l'Horta. Así lo anunciaron ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, y la teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, en la visita que hicieron a la OAC de La Bordeta, que en tres meses de funcionamiento, ya que en agosto estuvo parcialmente cerrada, ha atendido a 588 personas para 690 gestiones. Larrosa destacó que estas oficinas “son un salto cualitativo importantísimo para romper la brecha digital y hacer una administración de proximidad” y que la idea es implantar más en los barrios periféricos para que sus vecinos no deban desplazarse al centro de la ciudad para hacer determinadas gestiones o trámites.

Por su parte, Valls subrayó “el éxito” de la OAC de La Bordeta y el buen recibimiento que ha tenido por parte de los vecinos de esta zona de la ciudad. “Es un equipamiento que ofrece atención individualizada y tiene como objetivo hacer más fácil la vida de la ciudadanía, ya que aquí se pueden hacer la mayoría de trámites municipales sin tener que ir a la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) de Rambla Ferran o a la Oficina de Gestión y Atención Tributaria (OGAT) de avenida Blondel”, dijo Valls. Añadió que la OAC se suma a otras iniciativas como el chatbot del padrón o el servicio de atención telefónica y gestión tributaria.

¿Qué se puede hacer en la OAC?

La OAC de La Bordeta presta servicio a este barrio, Els Mangraners y l’Horta sur. En ella se pueden pedir certificados de empadronamiento y de reconocimiento de vida; cambio de datos fiscales; gestiones del cementerio; cartas y justificantes de pago; registro general; bonificaciones fiscales; altas de animales de compañía; pedir cita previa en la OMAC y la OGAT; o domicializar pagos, fraccionarlos o hacer planes personalizados. Hasta el 31 de mayo abre de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y los martes también de 16.00 a 18.00 horas.