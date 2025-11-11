Una fuga de agua provoca un gran socavón y obliga a cortar parte de Cronista Muntaner

La rotura de una tubería de la red de agua potable provocó ayer un gran socavón en la calle Cronista Muntaner de Cappont que obligó a cortar el tráfico de esta vía entre las calles Camí de Picos y Comte de Vinatesa. El boquete apareció súbitamente a primera hora de la mañana, poco antes de las 8.00 horas, a la altura del número 5 y, después de que los vecinos dieran aviso, la Guardia Urbana se personó para cortar la calle. Lo que al principio era un agujero de poco más de un metro de ancho se fue agrandando y una excavadora lo ensanchó hasta ocupar la totalidad de uno de los dos carriles de circulación de la calle. Sobre las once de la mañana se personaron responsables de la empresa concesionaria del servicio de aguas de la ciudad, Aigües de Lleida, que determinaron que la causa del socavón fue una rotura en una acometida domiciliaria. Desde el ayuntamiento informaron que la tubería dañada “está situada debajo de la acera y la fuga ha ido provocando la erosión del subsuelo hasta afectar la calzada”. Tras detectar la fuga, se procedió a cortar el agua a los vecinos de los números 5 y 7 durante unos minutos y poco antes de las 15.00 horas la avería se dio por resuelta y el servicio se restableció “sin causar afectaciones”, según la Paeria. Por la tarde, los operarios hicieron comprobaciones del resto de instalaciones del subsuelo, principalmente del alcantarillado, y taparon con tierra el socavón. Poco después de las seis de la tarde la Urbana reabrió el tráfico en este tramo de Cronista Muntaner, pero precintó la zona de aparcamiento que hay junto a la acera del número 5 y el socavón. Esta área se reasfaltará en los próximos días.

Cabe recordar que el pasado verano una fuga en una tubería de la red de agua obligó a cortar al tráfico parte de la calle Riu Ebre, también en Cappont, y levantar tramos de su nueva rambla verde, que fue inaugurada pocas semanas antes. Una incidencia que provocó la aparición de grandes grietas en el nuevo parque urbano y el corte de tráfico se mantuvo varios días. Por otro lado, en septiembre del año pasado una fuga en la canalización subterránea del río Noguerola causada por un fuerte episodio de lluvias provocó un socavón de unos cinco metros en un alcorque vacío de la avenida del Segre, a la altura de la plaza Pare Sanahuja.