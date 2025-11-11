Unos 20.000 conductores hacen cursos para recuperar el carnet o puntos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, lamentó ayer que, en lo que va de año, un total de 124 personas hayan perdido la vida y 737 hayan resultado heridas en accidentes de tráfico en las carreteras catalana, por lo que fijó la prioridad de alcanzar la cifra de “0 víctimas” para 2050. Así lo dijo ayer en la inauguración de la jornada organizada por el Servei Català de Trànsit y el departamento, con motivo del Día mundial en memoria de las víctimas de tráfico. Bajo el lema Talents perduts, la jornada reflexionó sobre los efectos de “disuasión y reeducación” que generan los cursos de recuperación de puntos y del permiso de conducir

Anualmente se llevan a cabo alrededor de 2.000 cursos donde participan unos 20.000 alumnos. Existen dos tipos de cursos: los de recuperación de puntos, con una duración de 12 horas, y los de recuperación de permiso, con una duración de 24 horas. En estos últimos participan las personas que han perdido la vigencia del permiso por vía administrativa y las que tienen una suspensión del permiso o pérdida de vigencia del permiso por sentencia judicial.