Formación de los bomberos a los chóferes de bus sobre seguridad

Los Bombers de la Generalitat y la empresa Moventis, responsable del servicio de transporte público de la ciudad, han celebrado unas jornadas de formación a su personal centrada en la seguridad y la metodología de intervención frente a emergencias en autobuses eléctricos. Las sesiones se centraron en el conocimiento del sistema eléctrico de los buses y cómo actuar en diferentes escenarios, como la manipulación de sus baterías y su desconexión.