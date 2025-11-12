SEGRE

SERVICIOS

Formación de los bomberos a los chóferes de bus sobre seguridad

Las jornadas se celebraron en las cocheras de los buses de Lleida. - MOVENTIS

Las jornadas se celebraron en las cocheras de los buses de Lleida. - MOVENTIS

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Los Bombers de la Generalitat y la empresa Moventis, responsable del servicio de transporte público de la ciudad, han celebrado unas jornadas de formación a su personal centrada en la seguridad y la metodología de intervención frente a emergencias en autobuses eléctricos. Las sesiones se centraron en el conocimiento del sistema eléctrico de los buses y cómo actuar en diferentes escenarios, como la manipulación de sus baterías y su desconexión.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking