Condenado a 12 años por violar de forma reiterada a su sobrina

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 12 años de prisión para un hombre por violar de forma reiterada a su sobrina cuando la víctima tenía entre 16 y 19 años. Ratifica así la pena impuesta por la Audiencia de Lleida y que ya había sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El alto tribunal rechaza así el recurso presentado por la defensa, que llegó a señalar que no hubo oposición por parte de la víctima, ya que no llegó a impedirle el acceso a la vivienda a su tío y que incluso ella fue a su casa. En este sentido, el Supremo sí considera que hubo violencia porque la joven se resistió a los abusos y las agresiones y señala que el acusado incluso la llegó a coger de la cintura. “Intentaba zafarse de su tío empujándolo para quitárselo de encima”, reza la sentencia. Además, en este sentido recuerda la violencia que exige el delito de agresión sexual no tiene que ser “irresistible”, pues no puede exigirse a la víctima que oponga resistencia hasta poner en riesgo serio su vida o su integridad física.

En su sentencia, el Supremo, que ve proporcionada la pena impuesta por la Audiencia, considera que la declaración de la víctima ha sido persistente y avalada por diferentes testimonios y por el informe psicológico. Durante el juicio, celebrado el 1 de febrero de 2023, la joven relató que los abusos eran “habituales” hasta que en mayo de 2019 lo denunció tras ingresar en el hospital al quedar inconsciente al mezclar alcohol con éxtasis. Una psicóloga del departamento de Justicia consideró “creíble” el relato de la joven, que describió como “sumisa” y dijo que se trataba de “una víctima con especial vulnerabilidad”, ya que había fallecido su padre y poco tiempo después, su madre. El acusdo, por su parte, negó los hechos durante la vista oral mientras que una amiga de la víctima declaró que había intentado “acabar con todo”.

Además de los 12 años de prisión, el fallo impone al procesado seis años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante 13 años. Asimismo, deberá indemnizar a la joven con 10.000 euros por los daños morales causados y tampoco podrá desarrollar durante 18 años trabajos que impliquen contacto con menores de edad.