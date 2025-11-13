El uso de La Meva Salut se dobla en un año con 2,5 millones de accesos

En la sección “Medicació” de la app ya se pueden consultar las prescripciones no vigentes. - JORDI ECHEVARRIA

La app La Meva Salut registró 2.555.352 accesos por parte de usuarios leridanos durante 2024, más del doble que los 1.029.331 que hubo el año anterior. También creció el número de usuarios registrados, un 8,8%, de 160.971 a 175.103. Asimismo, la app recibió 116.234 consultas o alertas por parte de los usuarios el año pasado, mientras que en 2023 fueron 111.349. En toda Catalunya, más de 3,5 millones de personas accedieron a la aplicación.

La Meva Salut permite pedir citas con el médico de cabecera o consultar las vacunas administradas, el plan de medicación y los resultados de pruebas, diagnósticos e informes médicos. También cuenta con la eConsulta, un servicio de atención no presencial que permite enviar consultas telemáticas a los profesionales.

Además de todas estas funciones, a partir de ahora se añade una nueva: la nueva versión de la app permite consultar también todos los medicamentos y productos sanitarios que han sido recetados a los usuarios durante los últimos tres años. Hasta el momento, los medicamentos dejaban de mostrarse cuando se habían dispensado y ya no quedaban más envases para recoger. Salud defiende que “mejora la transparencia, facilita la comunicación con sanitarios y la gestión de tratamientos a largo plazo”.

Cada medicamento dispone, además, de una ficha individual con información ampliada de la prescripción: nombre, periodo de vigencia, disponibilidad para recogerlo en la farmacia, pauta, datos del profesional prescriptor y dispensaciones anteriores. Por el momento, no se incluye la medicación que se dispensa en los servicios de farmacia de los hospitales.

Illa inaugura hoy el nuevo edificio de consultas externas del Arnau

El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurará oficialmente esta mañana el nuevo edificio de consultas externas del hospital Arnau de Vilanova en un acto en el que también asistirá el ministro de Transformación Digital, Óscar López, con quien firmará un convenio para desarrollar servicios digitales inteligentes en el ámbito sanitario. Lleida TV cambia su formato habitual y seguirá el acto en una emisión especial con Moisés Camuñas y Judit Montoy, a partir de las 8.50 horas.