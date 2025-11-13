Maria Àngels Balsells, primera rectora de la historia de la UdL con un 80% de apoyo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El profesorado y los alumnos de la Universidad de Lleida han votado, con un 80,02% de apoyo, a Maria Àngels Balsells como nueva rectora de la UdL. Balsells era la única candidata a coger el cargo que deja a Jaume Puy i Llorens. Si no hay ninguna impugnación, Balsells será proclamada la primera rectora mujer de la historia de la institución leridana el próximo martes 18 de noviembre y ocupará el cargo durante los siguientes 6 años.

Balsells, catedrática de Pedagogía y, hasta ahora, directora de la Escuela de Doctorado, ha obtenido un 80,02% de votos a favor y un 19,98% de votos en blanco, de los cuales destacan los 114 votos en blanco del estudiantado. Este grupo es el que ha tenido un porcentaje más bajo de participación total: sólo el 4,67% de los estudiantes han votado, 487 de los 10.433 que estaban citados a votar entre el miércoles en las 9 de la mañana y las 12 del mediodía de este jueves.

En total, contando trabajadores y estudiantes, la participación ha sido del 12,71%, y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios ha sido lo que ha dado más apoyo a la candidatura de Balsells, con 367 votos a favor y un 89,51% de apoyo en total.

Balsells y su candidatura han enviado un comunicado a todos los trabajadores y estudiantes de la UdL donde han dado las gracias por la confianza: "estamos profundamente agradecidos y emocionados por la participación y el apoyo|soporte recibido", han empezado diciendo. Han asegurado que "tomamos el firme compromiso de escuchar todas las voces y a construir, entre todas y todos, una universidad más abierta, plural y participativa". Para acabar, han asegurado que "el impulso nos mueve, el compromiso nos guía, y el deseo de transformación define nuestro proyecto".