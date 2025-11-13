Óscar López, desde Lleida: "la legislatura puede continuar, debe continuar y va a continuar"

El president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre Óscar López, y la consellera Olga Pané, abans de la firma del conveni, acompanyats per l'alcalde de Lleida, la delegada de la Generalitat a Lleida i el subdelegat del govern espanyol.Pau Pascual Prat

El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este jueves desde Lleida que el Gobierno continúa con su política de "mano tendida", en referencia al bloqueo de Junts en el Congreso. En este sentido, López asegura que "la legislatura puede continuar, debe continuar y va a continuar". En declaraciones a los medios, López ha reconocido que "nunca ha sido fácil" pero defiende que el PSOE es el único partido capaz de llegar a acuerdos con todas las formaciones excepto con VOX. Preguntado sobre las dificultades para impulsar nuevas leyes ante el bloqueo parlamentario, el ministro ha aseverado que se aprobarán nuevas leyes: "seguiremos semana a semana y ley a ley".

Por otra parte, sobre el aval del abogado general del TJUE a la ley de amnistía que se ha conocido esta mañana, López ha defendido "máxima tranquilidad y máxima normalidad". És la ley que aprobó el Congreso y que el Constitucional avaló", ha añadido.

El ministro Óscar López ha firmado en Lleida con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Salud, Olga Pané, un convenio para el desarrollo de servicios digitales en el ámbito de la salud (ver desglose). Antes, Salvador Illa ha inaugurado el edificio de consultas externas del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

La IA es una "inmensa oportunidad" para la sostenibilidad del sistema sanitario

Durante la atención posterior a la firma del convenio, Óscar López ha subrayado este jueves la "inmensa oportunidad" que supone la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital para la sostenibilidad del sistema sanitario.

Lo ha dicho en el acto de presentación de la firma del convenio entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya para el desarrollo de servicios digitales inteligentes en el ámbito de la salud, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Salud, Olga Pané.

El convenio forma parte del programa Feder 2021-2027, que incluye 223 millones de euros extras para el Sistema Nacional de Salud y las Comunidades Autónomas, de los cuales más de 27 corresponden a Catalunya, que ejecutará durante 4 años Red.es y se traducirá en mejoras en IA y telecuidados, entre otros.

Ha dicho que una oncóloga o enfermero del HUAV no distinguen por renta ni por color de piel, pero sí entre "qué gobiernos se comprometen con mejorar sus infraestructuras y recursos y los que recortan partidas y personal".

López ha tendido la mano a las comunidades autónomas para que firmen sus respectivos convenios y ha dicho que invertir en sanidad pública es "sacarle brillo a la joya de la corona", en un contexto en el que la sanidad pública se ha visto sometido a ciertas noticias que generan preocupación, en sus palabras.

Colaboración

Illa ha asegurado que colaborando es como se defienden los intereses de Catalunya: "Cuando se tiene que ser exigente eres exigente, pero siempre desde la perspectiva de la colaboración".

El presidente de la Generalitat ha afirmado también que no se puede mantener la excelencia en el ámbito sanitario sin apostar "de forma decidida y descomplejada" por la inteligencia artificial. Ha apuntado que algunos países están usando la IA para vigilar las personas o aumentar su capacidad ofensiva y hacer la guerra, ante lo que ha destacado que en Catalunya se use "para cuidar de las personas", y ha apuntado que su uso debe regularse en el marco europeo. Asimismo, ha llamado a ser "pioneros", valientes y ambiciosos y a reformar sin miedo, así como a integrar el ámbito social y el sanitario y, en esa línea, a acudir a los domicilios.

IA para mejorar la salud

Por su parte, Pané ha asegurado que la alianza con el Ministerio, con las tecnologías y con los profesionales "es lo que hará que el sistema aguante". Ha remarcado que el sistema sanitario tiene "un reto muy importante" que es la longevidad, y que no es sostenible hacer las cosas de la misma forma que hace 40 años, ante lo que ha señalado que la IA puede ayudar.

La IA ya se usa para la transcripción, estandarización e incorporación a la historia clínica de las visitas en los Centros de Salud Integral de Referencia (Csir) en Catalunya, y la consellera ha señalado también su potencial en el diagnóstico por la imagen, ya que son "extraordinariamente efectivas".