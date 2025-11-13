Una pediatra del Sant Joan de Déu Terres de Lleida, galardonada con la medalla al mérito sanitario del Govern

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat ha otorgado a la pediatra Montserrat Esquerda, de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, la Medalla Josep Trueta al mérito sanitario, en un acto celebrado este miércoles por la tarde en el Casino l’Aliança del Poblenou de Barcelona, presidido por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y la consellera de Salud, Olga Pané.

Según el Govern, se otorga esta distinción a la doctora Esquerda "por su liderazgo e influencia en el campo de la bioética en Cataluña, así como por sus aportaciones notables en varios ámbitos como la calidad asistencial, la salud pública, la genética y, especialmente, la atención en el final de la vida".

En la edición de 2025, han sido quince los galardonados por sus méritos y aportaciones en el ámbito de la salud. La distinción de la Medalla Josep Trueta al mérito sanitario se crea con el objetivo que la Generalitat de Catalunya, a propuesta del Departamento de Salud, pueda honrar a las personas que se hayan destacado de manera significativa por los servicios prestados en orden al progreso y la mejora de la sanidad.

Por otra parte, esta semana la doctora Montserrat Esquerda participará en el Congreso Ethicare 2025 organizado por la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu y la Fundació Hospitalàries, con una conferencia titulada High tech, High Touch en la atención a las personas.