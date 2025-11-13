Renfe añade una nueva frecuencia diaria de la R14 entre Lleida y Tarragona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Renfe incrementará las conexiones con trenes regionales entre Lleida y Tarragona. A partir del próximo 22 de noviembre, cuando se prevé que concluyan las obras de Adif en Roda de Berà, Sant Vicenç de Calders y Castelldefels, se pasará de cinco a seis conexiones diarias por sentido. Dos serán directas con la R14, y las otras cuatro vía La Plana-Picamoixons, donde habrá transbordo garantizado con la R13 (línea de la costa por Valls).

Los usuarios podrán llegar a La Plana- Picamoixons desde Tarragona a través de la nueva línea RT1. Renfe destaca la mejora de la amplitud horaria entre ambas capitales, ya que los nuevos horarios —aún no son públicos— permitirán llegar a las dos ciudades entre las 8.00 y las 22.00 horas.

Es la primera vez que se programan trenes R14 entre Tarragona y Lleida, sin salir o llegar desde Barcelona. Asimismo, Renfe convertirá en directas las dos frecuencias diarias entre Barcelona y Lleida por la R13 en las que hasta ahora se tenía que hacer transbordo en Sant Vicenç de Calders.

Esta línea se volverá a poner en servicio al completo el día 22, ya que desde marzo solo operaba como servicio lanzadera entre La Plana y Sant Vicenç, a causa de las obras del corredor mediterráneo. Por otra parte, entre Barcelona y Tarragona se consolidan los intervalos de 30 minutos en días laborables implantados el pasado marzo.