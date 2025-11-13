Ronda de visitas a todos los barrios para evaluar la mejora del alumbrado público

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria hará una ronda de visitas por todos los barrios de la ciudad para presentar las mejoras que harán en el alumbrado público y recoger propuestas de sus vecinos. La primera se hizo ayer en el Secà de Sant Pere, donde se presentaron las nuevas farolas que se instalarán en el barrio. A su vez, los vecinos también pudieron plantear ideas para eliminar los puntos oscuros y mejorar el servicio. Este nuevo contrato de mantenimiento prevé renovar 14.545 farolas y eliminar los 217 puntos oscuros detectado. Prevé una dotación de 31,2 millones de euros para los próximos 12 años y cuenta con una ayuda estatal de 8 millones de euros para renovar todos los puntos de luz. Una inversión que permitirá que Lleida sea la primera gran ciudad de Catalunya que tenga todo su alumbrado público con tecnología LED. El próximo barrio que el gobierno municipal visitará será el de La Bordeta.

Taller sobre sostenibilidad

Por otro lado, la Paeria celebrará el 20 de noviembre a las 18.30 horas en la Escola d’Art Municipal Leandre Cristófol un taller para que los vecinos aporten ideas para mejorar la sostenibilidad de la ciudad. El proceso forma parte de la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM).