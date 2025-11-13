SEGRE

Un fuego calcina un contenedor en la calle Ciutat de Fraga

Vista del contenedor afectado por las llamas la noche del martes. - JOSEP RIBA

Redacció

Una dotación de los Bomberos de la Generalitat trabajó la noche del martes en la extinción de un incendio que calcinó un contenedor en la calle Ciutat de Fraga, cerca de la calle Maragall. Ninguna persona resultó herida y el fuego afectó parcialmente otro contenedor que estaba al lado. Los Bomberos recibieron el aviso a las 22.23 horas. Por la tarde, se recibió un aviso de una posible fuga de gas en la calle Sant Carles que resultó ser una falsa alarma.

