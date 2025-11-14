Detenida una pareja acusada de traficar con droga en el Barri Antic

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles a un hombre, de 31 años, y a una mujer, de 29, acusados de traficar con drogas en el Barri Antic. El arresto es el resultado de una investigación iniciada en octubre al tener conocimiento de que una pareja podría dedicarse a la venta de cocaína y heroína desde su domicilio de la calle Cavallers. La Unidad de Investigación les hizo varios seguimientos. A las 9.00 horas del miércoles se detuvo a la pareja en la calle Cavallers y, horas después, se hizo un registro en el domicilio, donde hallaron 19 envoltorios con cocaína, dos con marihuana, dos básculas de precisión y 594 euros. La detenida quedó en libertad tras declarar en comisaría, con la obligatoriedad de acudir ante el juez cuando sea requerida. El arrestado, con antecedentes, pasará a disposición judicial.