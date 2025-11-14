Espacio de juego y ciencia para niños de 0 a 6 años en el Museu de l'Aigua de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Museu de l'Aigua acogió ayer la presentación del Espai Ciència 06, una zona de innovación educativa dirigida a llars d’infants y escuelas en la que niños de 0 a 6 años pueden descubrir fenómenos científicos, observar e indagar a través de diferentes propuestas educativas y de juego. El espacio se ubica en el antigo Campament de la Canadenca y el proyecto es fruto de la colaboración entre la facultad de Educación de la Universitat de Lleida (UdL), que aporta los contenidos y conocimientos pedagógicos y parte de la financiación; el departamento de Educación de la Generalitat, que aporta dos maestras que gestionarán el espacio; la Diputación, que aporta financiación a través del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI); y la Paeria, que cede el espacio y participa en el proyecto. Los materiales han sido creados por el artista Erik Schmitz.