“Siempre hemos sido un país acogedor, pero no hay que confundir solidaridad con descontrol”. Así de clara se mostró ayer la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en un acto sectorial que celebró el PP en la sala Alfred Perenya de Lleida. Un mitín en el que estuvo acompañada del líder provincial, el jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau, en el que acusó al PSOE de “haber creado un problema que no existía antes” con la inmigración “por no aplicar la ley”. En este sentido, Muñoz señaló que “debemos tener derecho a decidir quién viene a nuestro país y cómo”. Aseguró que actualmente “el que quiere entrar de forma legal lo tiene más difícil que el que lo hace de forma ilegal” y que el gobierno deja a los menores migrantes no acompañados “desamparados, repartidos por el territorio y sin medios, abocándolos a la marginalidad”. Por todo ello, señaló que la propuesta del PP es “poner orden para beneficiar al migrante que viene a trabajar y luchar contra las mafias que se aprovechan de la desgracia de las personas que quieren venir de forma ilegal”. Para ello, planteó unificar la gestión de la migración en una única autoridad estatal, “ya que ahora mismo depende de 5 ministerios”, así como aumentar el control de fronteras, luchar contra las mafias, que el empleo sea una vía de entrada y “tolerancia 0 con el delincuente, si quieres venir a virir a costa del trabajo de otros, tu sitio no es España”. Muñoz también dijo que “hay gente con creencias que son incompatibles con España, como pensar que las mujeres son inferiores a los hombres”. Concluyó remarcando que “España necesita migración, pero que quiera trabajar, aportar, convivir y construir”.

“En Lleida somos de panellets y de Nadal, no de burkas y ramadanes”

El jefe provincial del PP, Xavi Palau, aseguró en su intervención que “en Lleida somos de panellets, de Castanyada, de Navidad, de turrones y de Semana Santa, pero no somos de burka, de burkinis, de ramadanes ni de grandes mezquitas”. También aseguró que “no podemos ni debemos asumir la construcción de una sociedad paralela a la nuestra en Lleida” y defendió la deportación de inmigrantes que delincan y que los menores extranjeros no acompañados vuelvan con sus familias.