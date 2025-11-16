El IMO de Lleida inicia una nueva edición del servicio Orienta para apoyar personas paradas

Imagen de archivo de una charla del programa.Ayuntamiento de Lleida

El Institut Municipal d'Ocupació (IMO) da el pistoletazo de salida este lunes al Servicio de Orientación Laboral Orienta, dirigido a personas paradas o en situación de precariedad laboral.

Es una iniciativa de orientación y acompañamiento para favorecer la inserción laboral y la empleabilidad. Durará un año y atenderá a unas 270 personas.

El proyecto ofrece acciones de orientación individual y grupal, aparte de sesiones de apoyo para definir objetivos profesionales, y mejorar competencias básicas, técnicas y transversales. Además, se realizarán actividades de contacto con empresas del territorio y de acceso a la formación de recursos externos.

La atención es abierta a todo el mundo inscrito como demandante de ocupación en el SOC, sin límite de edad.