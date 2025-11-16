La Paeria de Lleida conmemora los cincuenta años de democracia con dos actividades

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este año hace medio siglo de la muerte de Francisco Franco y la Paeria de Lleida ha programado dos actividades para celebrar el inicio de la democracia. El área de Memoria Democrática, parte de la Conselleria de Drets Civils, promueve la reflexión sobre el pasado para recuperar las libertades democráticas, todo en clave de memoria histórica.

Hoy domingo, está previsto el itinerario “El franquisme a Lleida (1938-1975): un recorregut pels espais de poder de la ciutat”. En este, se recorrerán varios lugares de la capital para conocer donde se ejerció poder dictatorial durante el régimen.

La actividad será conducida por el historiador leridano Josep Gelonch, que propone una mirada crítica y documentada sobre como se estructuró la dictadura, sus bases sociales y políticas que aseguraron la persistencia durante casi cuatro décadas. Se harán paradas en puntos como el Gobierno Civil, la Diputació o el partido único FET y de las JONS.

La segunda actividad que propone es la conferencia Franco: història, mite i memòria del martes 25 de noviembre a las 19 horas, a cargo del catedrático e historiador Julián Casanova Ruiz. En el marco de los Debats de Memòria, Casanova ofrecerá una ponencia que analiza la trayectoria del dictador, el legado del franquismo y la construcción de la memoria histórica en España. La sesión coincide con la publicación de su libro Franco, una biografía renovada que contextualiza el personaje en el marco de los totalitarismos europeos del siglo XX.