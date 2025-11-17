Turistas recogen olivas en un pueblo de Lleida en una experiencia turística

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Aitona ha ampliado a la recogida de la oliva su oferta de fruiturisme. Veinte personas, entre visitantes, guías y responsables de las explotaciones agrarias, participaron ayer en la primera experiencia con este producto agrario, en una jornada que incluyó, además de la recolección y las explicaciones sobre esa tarea agrícola, una degustación de productos locales acompañada del vermut El Polvorí, de Raimat.

El evento, que contó con el apoyo de Oli Serrabrisa, se suma a los realizados en los últimos meses en torno a las nueces, la fruta de pepita, la de hueso (melocotón, nectarina y paraguayo) y, también, la cereza y el albaricoque. Todas ellas se suman a las relacionadas con la floración, que abren la campaña en marzo.