Campaña de 4.000 comercios de Lleida para hacer frente al Black Friday

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 4.000 tiendas, bares y restaurantes de la demarcación de Lleida se suman a una nueva edición de la campaña Escolta el batec del teu comerç, con la que Pimec Comerç quiere “arrancar una campaña de Navidad de concienciación, poniendo en valor a los establecimientos que dan vida a los municipios”, afirmó el presidente de la sección leridana de la organización, Manel Llaràs. Explicó que se decorarán con vinilos, repartirán pegatinas y ofrecerán detalles “como degustaciones o un café” para hacer frente y “situarnos al margen de las grandes promociones de las grandes marcas o plataformas digitales”, como el Black Friday. Al respecto, Llaràs valoró que “cada vez tiene más descrédito por el mal uso de falsos descuentos” y auguró que el pequeño comercio leridano vivirá una “muy buena” campaña de Navidad.

La iniciativa arrancará el 21 de noviembre en Alcarràs, donde “ofreceremos experiencias para sensibilizar a los vecinos”, explicó la presidenta de su asociación de comerciantes, Raquel Cuenca. El secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida, Ramon Solsona, destacó que “varios locales están empezando a quedarse vacíos, tenemos que sumar esfuerzos”. El presidente de la federación de asociaciones de vecinos de la ciudad, Toni Baró, valoró que “el comercio es una forma muy importante de llegar a la población”.