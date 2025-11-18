¿Cuántos leridanos ejercen como vigilantes privados?

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 2.225 personas están habilitadas en las comarcas de Lleida para ejercer la seguridad privada, de las que 1.460 corresponden a vigilantes, 287 a escoltas y 176 a directores de seguridad, según los datos de la Policía Nacional que se dieron a conocer ayer en el Día de la Seguridad Privada que tuvo lugar en la Subdelegación.

Fue un acto organizado por la institución junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de la Associació Catalana d'Empreses de Seguretat, de la Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat y los sindicatos ADN, UGT y CCOO.

Durante el acto, se entregaron 22 menciones honoríficas en reconocimiento a su profesionalidad y colaboración con los cuerpos policiales. El subdelegado, José Crespín, destacó que “es un sector en crecimiento y que se adapta a los nuevos retos”.