Piden 16 años de cárcel a un vecino de Lleida por violar, agredir y amenazar a su ex

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de 16 años de cárcel para un vecino de Lleida acusado de violar, agredir y amenazar a su expareja. Está previsto que el juicio se celebre el próximo 27 de noviembre en la Audiencia de Lleida. El Ministerio Público acusa al hombre de los delitos de agresión sexual (petición de 14 años de prisión), amenazas (un año) y lesiones (un año) y, además, solicita que se le expulse del Estado cuando cumpla dos terceras partes de la condena que se le imponga.

Los hechos, según el escrito de acusación del Ministerio Público, tuvieron lugar en julio de 2023 en el bar donde trabajaba su expareja. Supuestamente acudió al establecimiento y, en presencia de los hijos en común, le dijo: “si esto sigue así, te voy a tener que matar”. Al parecer, el hombre se fue pero regresó y habría violado a la víctima, a la que también causó lesiones.

Por todo ello, le acusa de tres delitos. Por el delito de agresión sexual, además de 14 años de prisión, solicita otros diez de libertad vigilada, una orden de alejamiento de seis años posterior a la pena de cárcel y la retirada de la patria potestad de los hijos durante el mismo periodo. Por los delitos de amenazas y lesiones, solicita sendas penas de un año de cárcel y la prohibición de aproximación durante dos años. Por último, la Fiscalía solicita que indemnice a la mujer con 10.000 euros.

Agresión sexual en la Noguera

Por otra parte, cabe recordar que la Audiencia de Lleida tiene previsto juzgar este jueves a un hombre acusado de violar a una mujer en una localidad de la Noguera en diciembre de 2022. La Fiscalía solicita una condena de nueve años de cárcel.

Los hechos habrían tenido lugar en el domicilio de la víctima, donde ambos habían quedado. Según la Fiscalía, la mujer no habría querido mantener ningún tipo de relación sexual con el acusado, pero este la forzó y la agredió sexualmente. Por estos hechos, el Ministerio Público acusa al hombre de un delito de agresión sexual. También pide que el procesado indemnice a la víctima con 3.000 euros por los daños causados, que no pueda aproximarse a menos de 300 metros de la mujer durante 12 años y que no pueda trabajar con menores durante 15.

Acusado de forzar a su pareja sin su consentimiento en el Sobirà

La Audiencia también tiene previsto juzgar la próxima semana a un hombre acusado de forzar sexualmente a su pareja en octubre de 2021 en el Pallars Sobirà. La Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión y otros seis de libertad vigilada. Los hechos habrían tenido lugar, según el escrito de acusación del Ministerio Público, cuando la mujer estaba durmiendo y el hombre aprovechó para hacer tocamientos en los pechos y los genitales sin su consentimiento. La víctima también denunció que el procesado le había maltratado.

Por todo ello, solicita seis años de cárcel y seis de libertad por un delito de abuso sexual y la prohibición de aproximación y comunicación con la mujer durante una década. Por el delito de maltrato, pide 11 meses de cárcel, tres años de alejamiento y la prohibición de tenencia de armas durante dos años. La víctima no reclama indemnización.