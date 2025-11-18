Propuestas para elaborar el plan estratégico de accesibilidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los integrantes de las cuatro mesas de trabajo para redactar el nuevo plan estratégico de accesibilidad se reunieron ayer para definir actuaciones concretas en los ámbitos relativos al espacio público, la movilidad, la participación y la comunicación. El objetivo de las propuestas, en función de los puntos débiles detectados en la primera reunión, es mejorar la accesibilidad general en la capital.

La concejalía de Seguridad, Movilidad y Civismo y la de Acción e Innovación Social iniciaron el pasado mes de octubre el proceso participativo para elaborar el plan. En ese primer encuentro participaron 136 personas, entre representantes de entidades, asociaciones de personas con discapacidad, sindicatos, técnicos de administraciones, el síndic de las personas mayores y la Universitat de Lleida, entre otros.

Asimismo, de forma paralela a estas reuniones se está efectuando el inventario de accesibilidad de la ciudad. La suma del proceso de participación y el inventario de accesibilidad permitirá definir finalmente el plan estratégico, la redacción del cual culminará en 2027, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal para todas las personas.