El ayuntamiento de Lleida estrena servicio de videollamadas para 12 trámites municipales

El ayuntamiento ha estrenado un nuevo servicio de atención ciudadana que permitirá a la ciudadanía hacer trámites y gestiones mediante videollamadas. Ya está operativo y se ofrecerá todos los martes de 16.00 a 17.30 horas y los miércoles y jueves de 9.00 a 11.00 horas. Para ello, los interesados deberán pedir cita previa a través de la página web ovac.paeria.cat, presentar una copia digital del DNI y seleccionar el trámite que quieren hacer, donde también se les detallará la documentación necesaria para llevarlo a cabo.

En total se podrán hacer 12 trámites: solicitar la bonificación de la cuota del IBI para familias numerosas; bonificación para viviendas situadas en suelo rústico de l’Horta; pedir la bonificación de la tasa de la basura por ingresos familiares; cambio de datos fiscales; cambio de titular o beneficiario del derecho funerario; censar, modificar o dar de baja a un animal de compañía del registro municipal; solicitar el certificado de empadronamiento; duplicar el título funerario; pedir la domiciliación bancaria de tributos y un plan personalizado de pago; la exención del impuesto de circulación para personas con discapacidad; y la suscripción o revocación de notificaciones electrónicas fiscales.

La teniente de alcalde Carme Valls señaló que con este servicio “se hace un acompañamiento al ciudadano mientras hace el trámite”, y que se suma a los otros servicios que han habilitado además de la atención presencial, como la Oficina Virtual Tributaria, el servicio de telefonía, el canal de consultas por WhatsApp o el chatbot para dudas sobre el padrón.