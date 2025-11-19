Denuncian que existe un “clima laboral tóxico” en la Universidad de Lleida

Una vista del campus de Cappont de la UdLSegre

Una encuesta de la sección sindical de la CGT entre personas de la Universitat de Lleida concluye que en la institución hay casos de “acoso estructural, presiones, menosprecio, clima laboral tóxico y falta de reconocimiento y equidad” entre sus alumnos, docentes y trabajadores.

La encuesta consta de 16 preguntas que han respondido 139 personas, de las cuales 67 mencionan “aspectos relacionados con el acoso laboral”, así como “patrones de coacción, sobrecarga laboral, y explotación de la precariedad”.

A raíz de estos resultados, desde el sindicato recomiendan aplicar protocolos claros contra el acoso, revisar la gestión de labores y cargas laborales, fomentar una cultura “inclusiva y transparente”, así como hacer evaluaciones periódicas del clima laboral “para mantener un entorno de trabajo saludable”.