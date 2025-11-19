SEGRE

Denuncian que existe un “clima laboral tóxico” en la Universidad de Lleida

Según los resultados de una encuesta de la CGT

Una vista del campus de Cappont de la UdL

Una vista del campus de Cappont de la UdLSegre

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Una encuesta de la sección sindical de la CGT entre personas de la Universitat de Lleida concluye que en la institución hay casos de “acoso estructural, presiones, menosprecio, clima laboral tóxico y falta de reconocimiento y equidad” entre sus alumnos, docentes y trabajadores. 

La encuesta consta de 16 preguntas que han respondido 139 personas, de las cuales 67 mencionan “aspectos relacionados con el acoso laboral”, así como “patrones de coacción, sobrecarga laboral, y explotación de la precariedad”. 

A raíz de estos resultados, desde el sindicato recomiendan aplicar protocolos claros contra el acoso, revisar la gestión de labores y cargas laborales, fomentar una cultura “inclusiva y transparente”, así como hacer evaluaciones periódicas del clima laboral “para mantener un entorno de trabajo saludable”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking