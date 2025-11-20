Presentan el primer ‘agroparque’ solar en Lleida: placas y cultivos en el mismo lugar

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El proyecto para instalar 1.600 placas solares en una finca de 7,4 hectáreas de la Caparrella que salió a información pública la semana pasada no consiste en un parque solar al uso, sino que pretende convertirse en el primer 'agroparque' o parque agrovoltaico con cultivo convencional de Lleida. Es decir, se prevé combinar la generación de energía fotovoltaica con el cultivo. En este caso, de cereales de inverno y olivos, por el momento.

Pese a que en el edicto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat no aparece ninguna mención a la modalidad de esta planta, pionera en el Estado, el promotor explicó que entre cada fila de placas habrá la distancia suficiente para que pueda pasar y maniobrar una cosechadora. “Los paneles ocuparán 3.200 metros cuadrados, lo que equivale a un tercio de hectárea y a solo el 4,1% de la parcela”, aseguró el responsable de Caparrella Solar SL.

Vecinos de la partida y de las proximidades de la parcela están reuniendo firmas para presentar alegaciones conjuntas contra el proyecto. Esther Tusal, que vive a unos 300 metros, explicó que ya han reunido una veintena de apoyos y valoró que “se trata de un proyecto industrial vestido de verde, un greenwashing que degradará el paisaje con un gran impacto visual y manifiesta la contradicción política de defender la preservación del patrimonio de l’Horta mientras se da luz verde a estos proyectos”.

Al respecto, el promotor explicó que ya ha plantado más de 200 olivos en el perímetro de la finca y lo acabará de cerrar con más árboles para minimizar el impacto visual, que estima que dentro de pocos años será nulo. Asimismo, “en la parcela se cruzan dos líneas de alta tensión y hay 11 torres, creo que instalar una más no supondrá un gran impacto”, afirmó.