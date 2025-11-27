La primera feria Agrobiotech de Lleida cierra puertas y prevé ampliar la superficie expositiva cubierta en futuras ediciones

Publicado por acn / redacción Creado: Actualizado:

La feria Agrobiotech Innovation Forum de Lleida cierra puertas este jueves de su primera edición con una valoración "satisfactoria" por parte de la organización, que ha anunciado que trabajará para mejorar el certamen de cara a futuras ediciones. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha adelantado en la clausura que la feria que toma el relevo de la feria de Sant Miquel mantendrá las fechas a finales de noviembre y que se quiere ampliar la superficie expositiva cubierta. Con respecto a la valoración de los expositores, varía entre las empresas de los pabellones y los de maquinaria ubicados en el exterior. Los primeros celebran que el nuevo formado se centre en el ámbito profesional, mientras que los de maquinaria creen que el frío de estas fechas no los ha ayudado.

La nueva feria dirigida a profesionales que nace del desdoblamiento de la feria de Sant Miquel en dos certámenes, la feria MIS -que estuvo centrada en la gastronomía y la automoción- y en este Agrobiotech Innovation Forum, ha reunido durante tres días a 174 expositores directos y más de 200 de indirectas.

El nuevo certamen se ha centrado en dar a conocer las últimas novedades tecnológicas del sector agroalimentario y en compartir conocimiento entre empresas, centros de investigación e inversores. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, se ha mostrado satisfecho del funcionamiento de la primera edición y ha confirmado que la feria tendrá continuidad y que se mantendrá en estas fechas de noviembre.

Sí que ha explicado, sin embargo, que de cara al futuro se quiere aumentar la capacidad expositiva de superficie cubierta con nuevos pabellones efímeros, ya que el frío ha sido una de las principales críticas de los expositores del exterior. Larrosa también ha explicado que trabajarán para atraer agricultores de "ciertas generaciones" que no se sienten interpelados por temas de innovación. "El esfuerzo que tendremos que hacer a partir de ahora es el de explicar que el Agrobiotech es el Sant Miquel de más de 750 años de historia".

El acto de clausura de la feria ha sido presidido por la secretaria de Estado de Agricultura del gobierno español, Begoña García, y por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, quienes han destacado el certamen como una demostración del liderazgo de la demarcación de Lleida en temas de innovación dentro de la industria agroalimentaria.

Durante su intervención en los parlamentos, García ha reivindicado la agricultura digital como un elemento "del día a día" de los agricultores gracias a "una realidad construida entre administraciones, sector y ciencia". Asimismo, ha destacado que Catalunya es uno de los ecosistemas de innovación agroalimentaria "más relevantes de Europa"