Tres juicios en dos días por delitos contra la libertad sexual en la Audiencia

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida tiene previsto celebrar la próxima semana tres juicios en dos días por delitos contra la libertad sexual. El primero de ellos el próximo miércoles. En el banquillo se sentará un hombre acusado de hacer tocamientos a una amiga durante una fiesta en noviembre de 2020. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción 3 de Balaguer y la Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión para el procesado como supuesto autor de un delito de abuso sexual. Además, solicita otros diez años de libertad vigilada, una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima de diez años y que indemnice a la denunciante con 10.000 euros por los daños morales ocasionados.

Los otros dos juicios están fijados para el jueves 4. En el primero se juzgará a un hombre acusado de hacer tocamientos a su hija de 14 años aprovechando que dormía. El Ministerio Público solicita una condena de siete años y medio de prisión y otros ocho de libertad vigilada. Además, pide que se le retire la patria potestad durante tres años e indemnice a la víctima con 3.000 euros. Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2023 y el hombre le habría pedido a su hija que no lo contará.

Posteriormente, está previsto que sea juzgado un hombre que en agosto de 2024 habría abordado a una mujer en la calle y le habría hecho tocamientos en un portal. La Fiscalía hace una petición de ocho años de cárcel y otros ocho de libertad vigilada. Asimismo, el Ministerio Público también pide una orden de alejamiento de 100 metros durante una década y que indemnice a la víctima con 20.000 euros por los daños morales. Ambos casos fueron investigados por el juzgado de Instrucción 2 de Lleida.