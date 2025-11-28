Altos funcionarios de la Paeria de Lleida cobran 33.000 € más que el alcalde

Los altos funcionarios, en un pleno de la Paeria. - PAU PASCUAL PRAT

Los funcionarios de habilitación nacional del ayuntamiento de Lleida cobran 33.000 euros más al año que el alcalde, según el listado de retribuciones del personal publicado en la propia web de la Paeria, con datos correspondientes a diciembre de 2024 y que no incluyen trienios, complementos personales, ayudas sociales, servicios extraordinarios y específicos.

El sueldo de Fèlix Larrosa es de 76.417 euros anuales, el quinto alcalde mejor pagado de Catalunya, como publicó ayer este diario, pero siete altos funcionarios lo superan. Los sueldos más elevados, de 109.979,94 euros al año, corresponden al interventor, el secretario general, el vicesecretario general y la tesorera.

Asimismo, la adjunta a la secretaría general percibe 101.238,58. Y a cierta distancia se sitúan el jefe de la Guardia Urbana, con 87.818,48, y el subjefe, con 80.841,33.

Estas dos últimas retribuciones son similares a las del presidente de la Diputación, Joan Talarn, que son de 84.129,78 euros al año, según un informe de las retribuciones de cargos electos de las comunidades autónomas del ministerio de Transformación Digital y la Función Pública.

En cuanto a los tenientes de alcalde de la Paeria, según el ministerio perciben 63.444,9 euros anuales, mientras que los concejales sin dedicación reciben 11.200. Asimismo, los ediles con dedicación parcial tienen retribuciones variables en función del porcentaje de dedicación y de si tienen responsabilidades de gobierno.

De este modo, los que menos cobran perciben 18.692,60 euros, pero en el listado figura también sueldos de 33.524,87 euros, 36.819,55 y 38.917,16, hasta un máximo de 53.357,65. Los salarios de los concejales con dedicación exclusiva también oscilan desde los 36.819,55 euros anuales a los 57.677,21, pasando por 44.699,83 y 54.793,50.

El mismo informe indica que el sueldo medio del personal funcionario de la Diputación es de 38.364 euros anuales y ocupa el puesto número 25 del ranking estatal.