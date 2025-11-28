Los contratos públicos de doctorandos serán de 4 años a partir del próximo curso

La consellera ha assistit aquest divendres al matí a l'acte de pressa de possessió de Maria Àngels Balsells com a rectora de la Universitat de Lleida i de Carmina Chia Forradellas com a presidenta del Consell Social.Marc Carbonell

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha anunciado este viernes que el próximo curso los contratos públicos de doctorandos serán de 4 años, uno más que en la actualidad, una reivindicación de los últimos años del colectivo Doctorands en Lluita. Por otra parte, Montserrat ha confirmado que el próximo curso se estrenará la unidad docente de Medicina de la UdL en el campus de Igualada, con 20 plazas para alumnos de sexto curso. Según la consellera, ir a Igualada será voluntario y de momento el Govern no fija un número mínimo de alumnos para que el nuevo grupo sea viable.

