Convocan protestas de docentes ante los centros el día 10 de diciembre

Los sindicatos USTEC·STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT rechazan el calendario propuesto por Educación para negociar sus condiciones laborales. Exigen que las reuniones terminen en febrero, y no a final de curso como plantea el departamento, y que la primera cuestión a tratar sea el aumento salarial. Alertan de que esta petición es un “ultimátum” y ya han convocado una movilización ante la conselleria el 3 de diciembre, día en que está previsto el primer encuentro, y otra el 10 frente a los centros educativos.

La propuesta de Educación incluye la compensación de las pernoctaciones (en colonias, por ejemplo), la revisión de complementos, del sistema de estarios y de la carrera docente, y el estudio de la reducción de ratios en la etapa obligatoria. Pero los sindicatos quieren que en la primera reunión se acuerde un calendario y se inicie la negociación sobre las mejoras retributivas.

Asimismo, para el 10 de diciembre proponen hablar de mejoras “inmediatas” en las condiciones laborales y retributivas, el 8 de enero sobre ratios y plantillas, el 22 sobre la reducción de la carga burocrática y la sobrecarga de trabajo, el 5 de febrero sobre el decreto de dirección de plantillas y para el 19 plantean el último encuentro para tratar sobre la necesidad de que los currículums educativos sean “consensuados”.

La consellera de Educación, Esther Niubó, respondió desde Bruselas que están dispuestos a “intensificar el diálogo” con los sindicatos para agilizar las negociaciones. Afirmó que confía en “acelerar” las conversaciones en la medida de lo posible y aseguró que acudirán a la primrea reunión del 3 de diciembre con voluntad de “dialogar” y con “mano tendida”.