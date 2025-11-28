Cuatro incendios de contenedor en dos horas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Nueva oleada de incendios en contenedores. Los Bomberos de la Generalitat registraron el miércoles por la noche en cuatro servicios con apenas dos horas de diferencia, tres de ellos en apenas dos horas. Todo apunta a que podrían haber sido intencionados.

El primero de ellos se declaró a las 21.06 horas delante del colegio Santa Maria de Gardeny. Posteriormente, a las 22.29 horas hubo el segundo en la calle Maragall, a la altura del número 38. El siguiente se produjo a las 22.43 horas en el número 35 de la calle Bonaire, donde un árbol también se quemó. Por último, a las 22.57 horas se registró el cuarto en la calle Camp de Mart, causando daños en un vehículo estacionado. En la extinción también colaboró la Guardia Urbana, que sospecha que podrían haber sido obra de un pirómano.