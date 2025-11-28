El colegio Pràctiques II de Lleida suspende clases por un incendio en la cocina

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un incendio en la cocina del colegio Pràctiques II de Lleida ha obligado a suspender la actividad docente este viernes. El incidente, originado en una freidora de aceite jueves por la tarde, ha provocado que después de comunicarlo a las familias, sólo 15 de los 430 alumnos matriculados hayan asistido hoy a clase, según ha confirmado la dirección del centro al diario SEGRE.

Aunque el incendio no fue aparatoso y generó principalmente humo, los efectos han sido significativos para el funcionamiento del centro. El fuego fundió varios elementos de plástico y los Bomberos cerraron el sistema de calefacción por prevención, ya que recomendaron dejar todas las ventanas abiertas.

Alternativas al servicio de comedor

La dirección del centro educativo ha asegurado a SEGRE que el lunes la calefacción ya podría funcionar con normalidad. Paralelamente, el equipo directivo está buscando soluciones alternativas para poder ofrecer el servicio de comedor a los alumnos, ya que la cocina ha quedado inutilizada temporalmente a causa de los daños ocasionados por el incendio.

USTEC critica que la escuela no se haya cerrado

El sindicato de educación USTEC ha denunciado esta mañana que la escuela Pràctiques II ha abierto sus puertas con normalidad después del incendio que se produjo ayer tarde en el comedor del centro. La situación ha generado preocupación por posibles riesgos para la salud del alumnado y el personal educativo, ya que según el sindicato, los bomberos recomendaron dejar las ventanas abiertas y cerrar la calefacción.

Según ha manifestado a SEGRE un representante de USTEC, resulta "inaceptable" que después del incendio y las recomendaciones técnicas por parte de los bomberos, el Servicio Territorial de Educación no haya ordenado el cierre del centro para la jornada de hoy. La falta de consignas claras ha dejado a la voluntad de las familias llevar o no sus hijos a la escuela, provocando que una quincena de niños hayan asistido a clase a pesar de las posibles condiciones inadecuadas.

Elementos tóxicos después del incendio

El sindicato advierte que un incendio en una cocina puede generar elementos de alta toxicidad que requieren una intervención profesional. Según el sindicato, el ayuntamiento tendría que haber enviado a una brigada especializada para realizar la limpieza correspondiente, una acción que, según afirma, no se ha llevado a cabo.

Comunicación deficiente con las familias

Otro aspecto que USTEC ha criticado ha sido la gestión de la comunicación con las familias. Aunque se envió una circular informativa sobre el incidente, el sindicato considera que se hizo con precipitación y no todas las familias pudieron recibir la información adecuadamente, contribuyendo a la confusión sobre si los alumnos tenían que asistir o no en el centro educativo en la jornada de hoy.