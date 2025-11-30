La Paeria de Lleida hace un balance "muy positivo" de la primera Nit de les Religions

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este fin de semana se ha celebrado la primera edición de la Nit de les Religions en Lleida, y la Paeria hace un balance "muy positivo".

El concejal de Drets Civils, Roberto Pino, ha celebrado la buena respuesta del público, afirmando que la participación "confirma” que Lleida es una ciudad "que valora el diálogo, que entiende la diversidad como una oportunidad y que apuesta para romper estereotipos y construir convivencia”.

Pino también ha declarado que la Nit de les Religions ha sido un espacio de encuentro que "los anima a seguir trabajando para una Lleida más abierta, cohesionada y dialogante".

Entre las actividades programadas, se encuentra Missió possible: taller d’autosuficiència, realizada en la Iglesia de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, donde se enseñó como crear un kit de emergencia.

En la Iglesia de Sant Llorenç se organizó la actividad Pedres que conviden a la transcendència, como una introducción al sentido religioso y simbólico de la iglesia, acompañada de una explicación de los retablos de piedra a cargo de Mar Pérez y Montserrat Macià.