La partida de Montserrat de Lleida inaugura una nueva carpa como "punto de encuentro"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La partida de Montserrat de Lleida ha inaugurado este domingo una nueva carpa desmontable, situada al lado del local social. De esta manera, la Asociación de Vecinos podrá organizar actividades a cubierto.

La estructura, ubicada entre la carretera N-240 y la iglesia, será un espacio donde desarrollar actividades, ser un punto de encuentro y de socialización, según declaraciones del alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Afirma que es un espacio muy importante en las partidas, donde la gente se encuentra "más dispersa".

En la inauguración también ha asistido la presidenta de la Asociación de Vecinos de Montserrat, Montserrat Casadellà, que ha agradecido el trabajo de todas las personas que han hecho posible la instauración de la carpa.

El acto se ha concluido con una rifa de productos de proximidad por parte de los vecinos, y también se ha organizado una caminata en beneficio de La Marató de TV3, por la cual se han recaudado 1.200€.