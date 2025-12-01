Agrede a la dependienta tras robar en una tienda en el Eix Comercial de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo ayer por la tarde a un joven de 20 años por un robo con violencia en el Eix Comercial de Lleida. Según fuentes policiales, el joven intentó llevarse un abrigo de un establecimiento y acabó agrediendo a una de las dependientes.

Entretanto, también ayer fue arrestado un menor de edad por un hurto en una perfumería del Eix que tuvo lugar el sábado. Al parecer, varias personas entraron en la tienda y se llevaron colonias por un valor total de 1.000 euros. Al cierre de esta edición, no se descartaban más detenciones por estos hechos.

Por otra parte, ayer de madrugada se registraron incendios de contenedores en la plaza Galícia y en la calle Enric Dunant. La Urbana sospecha que podrían ser obra de un pirómano, ya que el pasado miércoles se registraron cuatro incendios de contenedores en una noche.