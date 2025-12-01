Jornada Pediàtrics Lleida con profesionales de salud infantil

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 40 profesionales de la salud especializados en pediatría celebraron el sábado la Jornada Pediàtrics Lleida en el Col·legi de Metges para compartir experiencias y poner en común conocimientos actualizados sobre la salud infantil. Los ponentes trataron temas de traumatología, oftalmología, salud mental, nutrición e investigación. Concretamente, abordaron aspectos como las alteraciones en el desarrollo del lenguajes y la detección la conducta autolítica, entre otros.