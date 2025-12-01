INFANCIA
Jornada Pediàtrics Lleida con profesionales de salud infantil
Más de 40 profesionales de la salud especializados en pediatría celebraron el sábado la Jornada Pediàtrics Lleida en el Col·legi de Metges para compartir experiencias y poner en común conocimientos actualizados sobre la salud infantil. Los ponentes trataron temas de traumatología, oftalmología, salud mental, nutrición e investigación. Concretamente, abordaron aspectos como las alteraciones en el desarrollo del lenguajes y la detección la conducta autolítica, entre otros.