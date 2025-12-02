Minuto de silencio para condenar dos asesinatos machistas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, presidió a las 12.30 horas de ayer un minuto de silencio que se llevó a cabo ante la Subdelegación para condenar y rechazar los dos últimos asesinatos machistas en el Estado. Las víctimas son una mujer de 60 años, asesinada supuestamente por su cónyuge el 22 de noviembre, y una mujer de 25 años asesinada presuntamente por su pareja el 26 de noviembre, ambas vecinas de Málaga.