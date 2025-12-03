Ayuda de 400.000 euros para dos investigadores de la UdL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dos catedráticos de la Universitat de Lleida (UdL) han sido becados en la nueva convocatoria de ayudas Acadèmia d'Excel·lència que otorga el departamento de Universidades y percibirán 200.000 euros cada uno durante los próximos cinco años para sus investigaciones. Se trata del catedrático de Anatomía Patológica Xavier Matias-Guiu, y el de Historia Medieval Flocel Sabaté. El primero es el jefe de servicio de Anatomía Patológica del hospital Arnau de Vilanova y responsable del grupo de investigación de Patología oncológica del Institut de Recerca Biomédica de Lleida (IRBLleida). Matias-Guiu también es presidente de la Sociedad Europea de Patología y ha recibido distinciones como el Josep Trueta de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i les Balears (2009), el Premi Internacional Ciutat de Lleida (2014), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat (2015) o el Premio a la trayectoria investigadora en los hospitales del Institut Català de la Salut (ICS), entre otros. Por su parte, Sabaté dirige el grupo de investigación en Estudios Medievales, Espacio, Poder y Cultura de la UdL y la Universitat Rovira i Virgili, es doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales y miembro numerario del Institut d'Estudis Catalans. También presidió el Forum for Medieval National Associations, una entidad que coordina las asociaciones de historia medieval de todo el mundo. Es la tercera vez que Sabaté es seleccionado por las ayudas Acadèmia d'Excelencia ya que también lo fue en 2015 y 2021. Estas subvenciones antes se denominaban ICREA.

Las ayudas Acadèmia d’Excel·lència cuentan con un presupuesto de 10 millones de euros para financiar las investigaciones de 50 docentes de universidades catalanas. Para esta edición se han seleccionado a 37 hombres y 13 mujeres y, además de los 2 de la UdL, hay 13 de la Universitat Politècnica de Catalunya; 12 de la Autònoma; 8 de la Pompeu Fabra; y 6 en la Universitat de Barcelona, entre otras.