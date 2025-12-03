La Paeria utilizará rayos láser para ahuyentar a los estorninos del Arnau

El ayuntamiento utilizará rayos láser para ahuyentar las bandadas de estorninos que han “sitiado” con sus heces el entorno del hospital Arnau de Vilanova. Una medida que llevará a cabo la próxima semana y que se complementará con vuelos de halcones para evitar que se posen en los árboles de su jardín, según informaron fuentes municipales. Estas acciones llegan después de que el hospital se quejara por la constante presencia de los estorninos por la zona que “inundan” de excrementos tanto las aceras como sus jardines. De hecho, hace unos días el centro delimitó las zonas de paso de su jardín para evitar resbalones y desde hace dos años limpia y desinfecta este espacio por higiene.

A raíz de las quejas del hospital, la Paeria ha programado una actuación para espantar a los estorninos que se posan para dormir a los árboles de los jardines del Arnau y de la calle Doctora Castells, en Cappont. La idea es que los halcones evitarán que se posen en los árboles y entonces se utilizarán rayos láser para conducir las bandadas de pájaros “a zonas donde no generen molestias”.

Además de estas actuaciones que harán la próxima semana en el Arnau y la siguiente en Doctora Castells, la Paeria ultima un plan de actuación a largo plazo que consiste en establecer poblaciones fijas de aves rapaces en la ciudad para que sea su coto de caza. El primer paso se inició en verano, cuando liberaron 6 halcones en el entorno del Arnau y la Seu Vella para que encuentren pareja. “Esta medida se debe repetir unos cuantos años hasta que los polluelos liberados entren en época fértil y vuelvan a los lugares en los que han nacido para nidificar”, apuntaron desde el consistorio. En relación a los que liberaron y alimentaron este verano, “estuvieron por la zona hasta el otoño, época en la que iniciaron la dispersión juvenil en busca de pareja y se espera que, cuando entren en período fértil, regresen al punto de cría”.

Ofensiva contra las torcaces

Rayos láser y halcones aparte, este verano la Paeria eliminó nidos de palomas torcaces y provocó molestias en los ejemplares adultos para evitar que se concentren y críen en la ciudad. A lo largo del 2026 harán más actuaciones de este tipo para reducir la población de aves y llevarlas a zonas donde no molesten, como el parque de la Mitjana o Les Basses d’Alpicat.