Monitorizarán a ocho residentes de Balàfia 1 y 2 para evitar derivaciones a Urgencias

Marc Carbonell Lleida

El servicio de Urgencias del hospital Arnau de Vilanova monitorizará a usuarios de los geriátricos públicos Balàfia 1 y 2 desde sus mismos centros para evitar derivaciones innecesarias, ya que “damos el alta al 50% de los pacientes de las residencias, que son más susceptibles de desorientarse en el hospital”, explicó el director clínico territorial de Urgencias, Oriol Yuguero. Con el objetivo de que el mínimo de ancianos deban acudir al Arnau, sobre todo durante el invierno, la época con una mayor presión asistencial, próximamente se llevará a cabo una prueba piloto del sistema con las primeras tres camas controladas de forma remota. El Institut Català de la Salut (ICS) licitó ayer el suministro de equipamientos necesarios para monitorizar simultáneamente hasta ocho camas de los dos geriátricos, donde viven unas 200 personas. “Si es factible y los pacientes se sienten cómodos, la idea es escalarlo a otros centros”, afirmó Yuguero, que explicó que el proyecto es pionero en Catalunya.

Para decidir qué pacientes se pueden monitorizar y cuáles deberán ir inevitablemente al Arnau, se establecerán criterios clínicos y diagnósticos concretos. “Se les ofrecerá quedarse en la residencia y les haremos controles remotos cada 8 horas. Si en 24 o 48 horas no mejoran, serán ingresados directamente en planta, sin tener que pasar por Urgencias, donde la media de edad ayer era de 89 años”, explicó el doctor. “Monitorizaremos los casos en los que no haríamos nada más en el hospital que no se pudiera hacer en la residencia”, añadió.

Los equipos asistenciales de las residencias estarán en contacto constante con los médicos de los propios centros y de Urgencias de Prat de la Riba (CUAP), con quienes se coordinarán para derivar a los pacientes a Urgencias de forma física o remota. Lo llevarán a cabo principalmente las enfermeras, pero se deberán encargar las gerocultoras cuando estas no estén en el centro. “En Balàfia 1 hay enfermera cada día, y las dos residencias públicias de Balàfia comparten farmacia con el hospital Santa Maria”, explicó el doctor.

Con un presupuesto de 44.026 euros (con IVA), el contrato fija que los dispositivos para monitorizar a los pacientes deberán ser sin cables y tendrán que permitir la medida, como mínimo, de la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y cardíaca, electrocardiograma y la presión arterial no invasiva. También deberán integrar un algoritmo capaz de predecir el riego en pacientes con insuficiencia cardíaca, así como la capacidad de detectar automáticamente y notificar inmediatamente las caídas y arritmias.

Talleres a personas mayores para prevenir caídas

Varios CAP de Lleida han desplegado este otoño diferentes acciones de salud comunitaria para prevenir las caídas y detectar la fragilidad en personas mayores. Fisioterapeutas han ofrecido talleres y sesiones prácticas para mejorar el equilibrio, la fuerza y la seguridad en la marcha al aire libre y en espacios comunitarios, como centros cívicos y locales sociales. En varios municipios se han habilitado puntos de valoración en mercados y zonas de paseo, donde se ha llevado a cabo una prueba física y entregado una rueda de ejercicios personalizados según los resultados.