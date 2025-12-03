Sólo el 54% de los conductores de patinete llevan casco y la mitad de los usuarios de bici y patinete se sienten vulnerables por Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El RACC ha presentado su Primer Barómetro de la Movilidad Ciclista y de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en Lleida, un estudio pionero que analiza los hábitos, perfiles y opiniones de los ciudadanos que se desplazan en bicicleta, patinete u otros VMP por la ciudad leridana. El objetivo principal del barómetro es contribuir al conocimiento de la movilidad sostenible en Lleida, fomentar la cultura de la micromovilidad y mejorar la seguridad de los ciclistas y usuarios de VMP. Además, el estudio pretende impulsar medidas eficaces por parte de las administraciones que favorezcan una convivencia equilibrada entre todos los modos de transporte urbano.

Según datos de la Paeria (2021), las bicicletas y patinetes representan un 2% de la cuota modal de movilidad en Lleida, una cifra todavía discreta pero con potencial de crecimiento. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con horizonte 2030, aprobado recientemente, fija el objetivo de llegar al 5%. Actualmente, la movilidad a pie supone el 48%, el vehículo privado un 41% y el transporte público un 9%. Con respecto a las infraestructuras, Lleida dispone de 245 kilómetros de red ciclable, de los cuales 71 km corresponden a carriles bici, 152 km en calles 30 y 22 km en vías de plataforma única.

Para la elaboración de este estudio, el RACC ha realizado 480 encuestas a usuarios de bicicleta y patinete, así como 1.396 observaciones en 10 puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de recoger datos representativos sobre los patrones de desplazamiento y percepción de seguridad de los usuarios de la micromovilidad en Lleida.

Només la meitat de conductors de patinet porten casc i la meitat dels usuaris de bici i patinet se senten vulnerables per Lleida

Perfil y hábitos de los usuarios de la micromovilidad

El barómetro revela que el usuario tipo es una persona joven: el 69% de los encuestados tiene entre 25 y 40 años. Por término medio, estos usuarios realizan 2,5 desplazamientos diarios, concentrados principalmente en tres días a la semana, lo que confirma un uso frecuente de estos vehículos como alternativa de movilidad urbana.

En cuanto a los motivos de los desplazamientos, el 76% de los trayectos en bicicleta y VMP a Lleida se realizan sólo por ocio o gestiones personales, lo que indica que la micromovilidad todavía tiene recorrido para desarrollarse como medio de transporte habitual para desplazamientos laborales o de estudios.

El estudio también pone de manifiesto que el 68% de los usuarios que se desplazan al trabajo con bicicleta (64%) o patinete (71%) no reciben ningún tipo de incentivo por parte de su empresa, a pesar de los beneficios ambientales y de salud que supone este tipo de movilidad. Entre los que sí disfrutan de incentivos, el 53% dispone de la posibilidad de cargar la bicicleta eléctrica o el patinete al puesto de trabajo, el 37% cuenta con un aparcamiento seguro o espacio para guardarlos, y el 11% tiene duchas o vestuarios a su disposición.

Con respecto a la antigüedad de los vehículos, el 61% de las bicicletas y patinetes que circulan por la red ciclable de Lleida tienen entre 2 y 5 años. Es especialmente destacable que el 55% de las bicicletas eléctricas tienen menos de un año, lo que indica una tendencia creciente hacia la adopción de esta modalidad de transporte, mientras que el 82% de los VMP se encuentran entre los 2 y 5 años de antigüedad.

Un aspecto interesante que revela el barómetro es la relación entre el tipo de vehículo y las distancias recorridas: los vehículos eléctricos (VMP o bicicletas) se utilizan sobre todo para recorrer distancias más largas en menos tiempo que los mecánicos. Concretamente, el 97% de las distancias de más de 20 minutos se hacen en bicicletas mecánicas, mientras que el 81% de los desplazamientos de más de 10 km se realizan con modos eléctricos.

Con respecto a la intermodalidad, el estudio concluye que los usuarios de bici y VMP de Lleida también combinan, en un solo trayecto, otras modas de transporte: el 73% también se desplaza a pie, el 54% utiliza el transporte público, el 12% combina sus usos con el coche y el 5% también utiliza la moto. Es significativo que el 24% de los ciclistas asegura que alguna vez ha subido la bici al transporte público, mientras que sólo un 5% de usuarios de patinete declara haberlo hecho, lo que sugiere posibles dificultades para la intermodalidad con este tipo de vehículo.

En cuanto al perfil de los usuarios, el 66% de los encuestados tiene algún tipo de carnet de conducir. De entre aquellos que disponen de vehículo en propiedad pero prefieren hacer el desplazamiento en bicicleta o VMP, el 58% escoge la bicicleta o patinete porque 'llega más rápido', el 32% porque 'ahorra dinero' y el 21% por la 'facilidad de estacionamiento'.

Un aspecto preocupante que destaca el estudio es que sólo el 20% de los ciclistas cuenta con un seguro de bicicleta específica. Todavía más alarmante es que sólo un 7% de los usuarios de patinete dispone de seguro, medida que será obligatoria para los VMP a partir del 2026 según la nueva Ley de ámbito estatal aprobada recientemente.

Cambio modal hacia la movilidad sostenible

Uno de los datos más reveladores del barómetro es que la gran mayoría de los usuarios encuestados (81%) afirma que antes de desplazarse en bici o patinete ya optaba por otros medios sostenibles. En Lleida, el 45% de los nuevos usuarios de bici o patinete provienen del transporte público, el 35% iban en pie y el 5% se desplazaban en bici.

Con respecto a aquellos que proceden del vehículo privado y que, por lo tanto, ahora optan por una movilidad más sostenible, sólo el 7% antes utilizaba el coche y el 4% la moto. Eso lleva a la conclusión que, actualmente, el patinete no parece ser una opción alternativa preferente para los usuarios habituales del vehículo privado en Lleida.

Valoración de la infraestructura ciclable

Los participantes en el estudio valoran con un 5,6 sobre 10 por término medio la experiencia de circular por los carriles bici de la ciudad, una nota que, a pesar de ser aprobada, indica un amplio margen de mejora. Lo más significativo es que el 80% de los usuarios de patinete en Lleida consideran que la infraestructura ciclable no es suficiente para cubrir sus necesidades de movilidad. En el caso de los usuarios de bicicleta, este porcentaje es de un 69%.

En general, los usuarios de patinete se muestran más críticos con la valoración de la red ciclable. Suspenden la 'continuidad de la red de carriles bici' con un 4,7/10 de nota media, y también son críticos con el 'diseño de los carriles bici en encrucijadas y rotondas', que recibe un 4,8/10. En contraposición, los usuarios de bicicleta valoran más positivamente la 'señalización y el mantenimiento de los carriles bici', con un 6,5/10.

En cuanto a la seguridad según la tipología de infraestructura, el carril bici por calzada recibe un 5,6/10, la acera un 5,5/10 y la calzada compartida con otros vehículos de motor un 5,6/10 de nota media. Es destacable que el 25% de los usuarios de bicicleta y el 13% de usuarios de patinete perciben saturación en los carriles bici en determinadas franjas horarias. El impacto de la pacificación de las calles del centro urbano recibe una nota global de 5,6/10 con respecto a la experiencia de usuario.

Patrones de estacionamiento de los vehículos

El barómetro RACC ha analizado también qué hacen los usuarios de bicicleta y patinete, por la noche, con sus respectivos vehículos. El 100% de los usuarios de patinete encuestados han afirmado que guardan su patinete dentro de casa, delante del 43% de los usuarios de bicicleta. Este último porcentaje se explica porque el 43% de los usuarios de bicicleta aseguran que guardan su bici en un aparcamiento propio dentro de casa.

Durante el desplazamiento, el 65% de los ciclistas indican que entran la bicicleta al edificio de destino, mientras que el 24% la dejan en la calle, en un estacionamiento público en forma de "U". En el caso de los usuarios de patinete, el 93% afirma que introduce el vehículo en el edificio durante el desplazamiento, mientras que el 6% declara disponer de un aparcamiento propio, mostrando un patrón de uso más portable de este tipo de vehículo.

Comportamientos y cumplimiento de la normativa

El estudio revela que el 58% de los usuarios de bici y de patinete en Lleida circulan mayoritariamente por el carril bici, siguiendo las recomendaciones de seguridad y normativa. De entre los que no utilizan esta infraestructura específica, el 19% circula por vías de menos de 30 km/hora, el 11% lo hace por parques, zonas verdes y/o paseos compartidos, y el 8% (en este caso usuarios de bicicletas exclusivamente) circula por vías de más de 30 km/h. Todas estas alternativas al carril bici están permitidas según la normativa vigente.

No obstante, el barómetro ha detectado que el 6% de usuarios de bici y patinete circula por las aceras, comportamiento explícitamente prohibido por la normativa municipal y que genera conflictos con los peatones. Además, un 4% de usuarios de patinete se aventuran por vías de más de 30 km/hora, práctica no permitida y que supone un riesgo considerable para su seguridad.

En cuanto a los elementos de seguridad, el estudio ha detectado un buen uso general entre los usuarios, aunque todavía hay que reforzar la concienciación sobre la importancia de protegerse adecuadamente. En el caso de los usuarios de bicicleta, el 58% sigue la recomendación de llevar casco, pero un significativo 42% todavía no lo lleva. Con respecto a los usuarios de patinete, para los cuales el casco es obligatorio por normativa, sólo el 54% hace uso, ante del 46% que no lo lleva, lo que indica un importante incumplimiento de la normativa de seguridad.

El Barómetro también constata un buen nivel de cumplimiento con respecto al uso del timbre, obligatorio por normativa: el 70% de los ciclistas y el 85% de los usuarios de patinete lo utilizan correctamente, elemento esencial para alertar al resto de usuarios de la vía de su presencia.

Propuestas para mejorar la seguridad vial

Al ser preguntados por 'qué se puede hacer para mejorar la seguridad vial', la opción mejor valorada por los participantes en el estudio es la educación vial en escuelas e institutos, con un 6,2/10 de nota media por parte de los usuarios de patinete y un 5,9/10 por parte de los usuarios de bicicleta. Esta es una medida que el RACC promueve activamente, ofreciendo recursos formativos en línea y gratuitos desde el año 2021.

En contraposición, la propuesta de la obligatoriedad de un seguro para bicicletas y patinetes —que, según la Ley del Estado español, lo será para los usuarios de patinete a partir del 2026— recibe una valoración media de 4,4/10 por parte de los usuarios de patinete y de 4,8/10 entre los usuarios de bicicleta, mostrando una cierta resistencia a esta regulación.

De manera similar, la matrícula obligatoria de bicis y patinetes —también obligatoria para los usuarios de patinete a partir del 2026 según la normativa estatal— recibe una valoración media de 4,6/10 por parte de los usuarios de patinete y un aprobado justo (5,3/10) por parte de los usuarios de bicicleta, evidenciando divisiones de opinión con respecto a esta medida reguladora.

Vulnerabilidad percibida y accidentalidad

Uno de los datos más preocupantes que pone de manifiesto el Barómetro RACC es que más de la mitad de los usuarios encuestados (58%) se sienten vulnerables cuando circulan por Lleida con bicicleta o patinete. Esta percepción de inseguridad es más elevada entre los ciclistas, con un 61% que expresa esta preocupación, mientras que en el caso de los usuarios de patinete se sitúa en el 54%.

Los buses y las bicicletas/patinetes de reparto son los modos de transporte que más inseguridad generan a los usuarios de bici y patinete de Lleida, según las encuestas realizadas. En cambio, los peatones y el mobiliario urbano son los elementos que generan menos inseguridad percibida entre este colectivo.

Con respecto a la accidentalidad, la mayoría de usuarios que han sufrido un siniestro afirman que ha estado "ellos solos", sin la intervención de otros vehículos o usuarios de la vía. Según la encuesta del Barómetro RACC, el 35% atribuye el accidente al estado deficiente de la infraestructura, el 41% reconoce un error propio como causa principal, y el 24% señala las condiciones meteorológicas adversas como factor desencadenante.

Sanciones económicas y percepción de justicia

Un aspecto que genera amplio consenso entre los encuestados es que el 80% cree que tanto ciclistas como usuarios de VMP tendrían que ser considerados igual que los peatones, especialmente en el momento de aplicar sanciones económicas, defendiendo un tratamiento diferenciado con respecto a los conductores de vehículos motorizados.

De hecho, sólo se ha multado un 3% de los usuarios de bicicleta y VMP alguna vez mientras circulaban, según declaran los participantes en el estudio. De entre los sancionados, un 35% asegura que ha estado por circular por la acera y un 26% para hacer un uso inadecuado del carril bici, entre otras infracciones.