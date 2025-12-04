Denuncian cristales en el carril bici de la avenida del Segre de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Usuarios que utilizan el carril bici de la avenida del Segre denuncian que desde hace dos días hay dos tramos con cristales rotos en medio del carril bici. Todo parece indicar que serían trozos de cristal causados por robos en vehículos estacionados en la zona, que en dos días no se han podido retirar.

Los dos tramos de cristales, separados por unos 50 metros, están desde al menos el mediodía del martes. Este jueves, a primera hora, todavía estaban. Cabe decir que este carril bici es utilizado diariamente por decenas de usuarios.