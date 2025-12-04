Detenido por intentar matar a un hombre por una deuda de alquiler en la avenida de Madrid de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo ayer de madrugada a un hombre acusado de intentar matar a otro por una presunta disputa por una deuda de alquiler. Los hechos tuvieron lugar sobre las 6.15 horas en un domicilio de la avenida de Madrid.

Los agentes arrestaron a un hombre de 27 años que había agredido a otro por una disputa de dinero por un alquiler anterior. El agresor atacó a la víctima con un palo de golf y lo intentó apuñalar con un cuchillo de cocina aunque sus otros compañeros lo impidieron. El individuo está imputado por un delito de homicidio en grado de tentativa y por otro delito de violación de domicilio.

Por otra parte, también ayer de madrugada fue arrestado un hombre por malos tratos en el ámbito del hogar. La actuación se llevó a cabo a las 2.15 horas en un domicilio de la calle Vallcalent y los agentes arrestaron a un individuo de 56 años. Entretanto, un joven de 20 años fue detenido el martes en la Rambla Ferran por un robo con violencia.

En otro orden de cosas, la Urbana efectuó siete denuncias por consumo y tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública. Las actuaciones se hicieron en las calles José Olóndriz Ostiz, Nou y Roca Labrador; en la rambla Ferran y en la Travessia de la Cotxera. También hubo una denuncia por tenencia de arma blanca en la plaza Sant Francesc. Mientras, el martes se interpusieron seis denuncias por infringir la ordenanza de civismo. Así, hubo dos denuncias por orinar en la calle en el Passatge de l’Empordà y en la avenida Prat de la Riba. Otras dos por ensuciar la vía pública en la calle de la Parra, otra por colocar publicidad en vehículos en la avenida de Pinyana y otra, por consumir bebidas alcohólicas.