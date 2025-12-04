Los sueldos de la hostelería subirán un 15% en 4 años

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Los sueldos de los trabajadores de la hostelería subirán un 15% hasta 2028, las indemnizaciones por fin de contrato serán de 14 días por año trabajado (exceptuando las sustituciones) y los fijos discontinuos podrán acumular sus días de descanso semanal en periodos de cuatro meses. Estas son algunas de las medidas recogidas en el preacuerdo al que han llegado la UGT de Catalunya y la patronal de la hostelería, que se deberá ratificar en asamblea, para renovar el convenio colectivo del sector. Será vigente desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El incremento salarial se repartirá entre un 4% en 2025, 2026 y 2027, y un 3% en 2028. El acuerdo también incluye nuevos permisos retribuidos por causas de fuerza mayor y catástrofes meteorológicas, así como otro de ocho horas para visitas médicas. Además, se introduce una reducción de jornada de ocho horas anuales a partir del año que viene y se incrementarán las vacaciones hasta 31 días al año.

El secretario general de la federación catalana de Servicios, Movilidad y consumo de la UGT, Óscar López, destacó que el nuevo convenio garantizará que las empresas subcontractadas también apliquen el convenio de la hostelería, y no otros con retribuciones inferiores. “Ocurre sobre todo en los hoteles, donde trabajadoras como las camareras de piso suelen regirse por el convenio de la limpieza, cobrando unos 300 euros mensuales menos que los 1.500 brutos en 14 pagas fijados en el tramo más bajo del convenio de la hostelería”, explicó. “Próximamente denunciaremos que las cadenas de falsas panaderías tampoco lo aplican, pese a que todas tienen cafetería y sirven comida o bebidas para el consumo en el local o en la terraza”, añadió.

Pese a que el acuerdo “incorpora avances laborales que no se veían en el sector desde hace décadas”, López valoró como una “vergüenza” que las negociaciones se hayan demorado durante un año “al tratarse de un sector con tantas ganancias”. Los sindicatos habían amenazado con huelgas.