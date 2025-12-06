Un cortocircuito provoca un incendio y obliga a confinar vecinos de la calle Democràcia de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una fuerte humareda hizo saltar ayer las alarmas en el centro de Lleida. Los Bombers atendieron por la noche un aviso de incendio en la calle Democràcia de la capital.

Dos dotaciones del cuerpo acudieron poco después de las 21.40 horas después de recibir una alerta por el humo que se registraba a la quinta planta de una vivienda. Según indicaron los Bombers, la causa fue un cortocircuito eléctrico.

Los vecinos advirtieron del fuerte olor a quemado que se registró en toda la calle –que va de la rambla Ferran a la calle Magdalena-, aunque la situación no parecía excesivamente grave. Al llegar, los agentes de la Guàrdia Urbana decidieron confinar a los vecinos dentro de sus casas mientras los Bombers comprobaron el riesgo de fuego.